2020/06/22 | 00:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير مستشفى النعمان لـ/نينا/: الوضع الصحي للفنان مناف طالب المصاب بكورونا سيء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 00:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير مستشفى النعمان لـ/نينا/: الوضع الصحي للفنان مناف طالب المصاب بكورونا سيء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير مستشفى النعمان لـ/نينا/: الوضع الصحي للفنان مناف طالب المصاب بكورونا سيء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).