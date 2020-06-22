تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

2020/06/22 | 00:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر طبي داخل مستشفى العزل التي تتواجد بها الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي، إن حالتها الصحية تدهورت في الساعات الأخيرة.وبحسب موقع “اليوم السابع”، أضاف المصدر أن “الفريق الطبي اضطر إلى وضع الفنانة على جهاز تنفس صناعي بأنبوبة حنجرية لتوصيل الهواء إلى الرئتين، بدلا من جهاز تنفس صناعي موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي […]

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