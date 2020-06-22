تغير ملامح نجم ستار أكاديمي بعد عمليات التجميل!

2020/06/22 | 00:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صُدم الجمهور بأحدث صور للفنان المصري هاني حسين الذي اشتهر في برنامج المواهب “ستار أكاديمي” بموسمه الثالث.وبدا حسين في الصور المرفقة مختلفاً كلياً عما كان عليه سابقاً، فمن الواضح أنه قام بتحديد منطقة الفكّ، كما حقن وجهه بالفيلر بطريقة اعتبرها البعض مبالغ فيها، وربما قام بزراعة الشعر أيضاً.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي […]

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