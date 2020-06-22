عقوبات صارمة على ثنائي منتخب العراق بسبب كورونا

2020/06/22 | 00:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اتخاذ عقوبات صارمة للثنائي ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي، واستبعادهما من صفوف المنتخب بعد اختراقهما لاجراءات الصحة والسلامة من فيروس كورونا.وظهرالثنائي في أحد مقطع فيديو، وهما يحضران حفلة صاخبة وظهر عدم الالتزام باجراءات الوقاية من الوباء القاتل.وجاء نص البيان: “بعد الإطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل […]

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