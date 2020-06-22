2020/06/22 | 00:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر طبي، ان وزارة الصحة وجهت بدفن المتوفين بفايروس كورونا في محافظاتهم.وقال المصدر، ان “وزارة الصحة وجهت بدفن المتوفين بفايروس كورونا في محافظاتهم، بإشراف فريق طبي مختص”.واضاف ان “ذلك يتم بعد اجراءات التعفير”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توجه بدفن المتوفين بكورونا في محافظاتهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توجه بدفن المتوفين بكورونا في محافظاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).