شرطة كربلاء تغلق مداخل المدينة القديمة  ومنع السير على الاقدام

2020/06/22 | 00:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أفاد مصدر امني في قيادة شرطة كربلاء ، مساء الاحد، بإغلاق مداخل المدينة القديمة في محافظة كربلاء.وقال المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إنه “تم اغلاق كافة مداخل المدينة القديمة ، ومنع حتى السير على الأقدام “.وأضاف كما تم “إغلاق سيطرة المركزية، والبارودي، […]

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