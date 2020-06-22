الزوراء يعتزم حجب رقم 8 وتسمية ملعبه باسم احمد راضي

2020/06/22 | 00:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف رئيس الهيأة الإدارية لنادي الزوراء فلاح حسن، الاحد، عن عزم النادي تسمية ملعبه باسم النجم الكروي احمد راضي الذي وافته المنية صباح اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال حسن في حديث تلفزيوني، إنه "يعتزم تقديم مقترح لحجب رقم 8 من قميص نادي الزوراء الرياضي وتسمية ملعب النادي باسم نادي الكابتن الراحل احمد راضي تخليدا لمسيرة الراحل“.

والفانيلة رقم 8 هي الرقم الخاص للراحل احمد راضي في نادي الزوراء، والمنتخب العراقي لكرة القدم.

من جانبه كشف نقيب الصحفيبن العراقيين مؤيد اللامي، ”لم تتدخل اي جهة حكومية لانقاذ حياة الكابتن احمد راضي وقمنا بجهود فردية بتوفير ٢٥ الف دولار لنقل جثمانه الى عمان بسبب الاهمال في مستشفى النعمان“.

واضاف ”بعد وفاته صدرت بيانات التعزية“.

وتوفي اللاعب الدولي السابق الكابتن أحمد راضي، اليوم الاحد، في العاصمة العراقية بغداد اثر مضاعفات المت به جراء إصابته بمرض كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن يغادر راضي الى العاصمة الأردنية عمّان في تمام الساعة الثانية من فجر الاحد بتوقيت بغداد.

وتدهورت الحالة الصحية للنجم الكروي والبرلماني السابق احمد راضي ، يوم الخميس الماضي، بعد ساعات على خروجه من المستشفى،ما دفع الطبيب المشرف على علاجه لنقله مرة ثانية إلى مستشفى النعمان ببغداد في مساء ذات اليوم.

وأصيب النجم الكروي وعضو مجلس النواب العراقي في دورته السابقة أحمد راضي بفيروس كورونا الوبائي، إذ تعرض فجر يوم السبت 13 حزيران، الى ارتفاع مفاجيء بدرجات الحرارة وضعف حاد في جسده مما ادى الى نقله للمستشفى واجراء له الفحوصات الاولية ليتضح انها اعراض الوباء.

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