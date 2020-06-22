البزّاز يتكفل إقامة نصب للنجم الرياضي الكبير أحمد راضي والعراقيون يودعونه في مقبرة الكرخ

2020/06/22 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل ساحر كرة القدم العراقية وبصمتها العالمية..حياة حافلة بالانجازات بغداد‭- ‬عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬ تكفل‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬العراقي‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬بإقامة‭ ‬نصب‭ ‬يمثل‭ ‬نجم‭ ‬الكرة‭ ‬العراقية‭ ‬الكبير‭ ‬الراحل‭ ‬أحمد‭ ‬راضي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭ ‬تكريماً‭ ‬لذكراه‭ ‬وليكون‭ ‬شاهدا‭ ‬من‭ ‬شواهد‭ ‬المنجزات‭ ‬العراقية‭ ‬العظيمة‭ ‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلنه‭ ‬ناطق‭ ‬رسمي‭ ‬للمجموعة‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬الشرقية‭ […]

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