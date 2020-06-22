حوار بغداد وأربيل والحوار مع واشنطن

2020/06/22 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام تجارب‭ ‬الحوار‭ ‬أو‭ ‬الزيارات‭ ‬أو‭ ‬التفاهمات‭ ‬السابقة‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬واقليم‭ ‬كردستان‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاتها‭ ‬ناقصة‭ ‬وغير‭ ‬ناجحة‭ ‬ووسيلة‭ ‬لترحيل‭ ‬المشاكل‭ ‬وتسكيناً‭ ‬موقتاً‭ ‬للمواجع‭.‬ معظم‭ ‬ما‭ ‬سمي‭ ‬بالحوارات‭ ‬والزيارات‭ ‬الخاصة،‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬سبع‭ ‬عشرة‭ ‬سنة،‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الخط‭ ‬محصوراً‭ ‬بنقطتين‭ ‬لا‭ ‬ثالث‭ ‬لهما،‭ ‬الأولى‭ ‬منح‭ ‬الكرد‭ ‬تأييدهم‭ […]

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