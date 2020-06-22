2020/06/22 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريدينغ‭ – ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬عملية‭ ‬طعن‭ ‬قتل‭ ‬مهاجم‭ ‬فيها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬مكتظة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ريدينغ‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬إرهابي‮»‬‭.‬فيما‭ ‬تولت‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬التحقيق‭ .‬واحتجزت‭ ‬الشرطة‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬البالغ‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬سكانها‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا:ثلاثة قتلى في هجوم إرهابي غرب لندن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا:ثلاثة قتلى في هجوم إرهابي غرب لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).