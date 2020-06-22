2020/06/22 | 00:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ريدينغ – لندن -الزمان أعلنت الشرطة البريطانية الأحد أنها تتعامل مع عملية طعن قتل مهاجم فيها ثلاثة أشخاص في حديقة مكتظة في مدينة ريدينغ غرب لندن على أنها عمل «إرهابي».
فيما تولت شرطة مكافحة الارهاب التحقيق .واحتجزت الشرطة المشتبه به البالغ 25 عاما والذي يعيش في المدينة التي سكانها اكثر من 200 ألف نسمة […]
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فيما تولت شرطة مكافحة الارهاب التحقيق .واحتجزت الشرطة المشتبه به البالغ 25 عاما والذي يعيش في المدينة التي سكانها اكثر من 200 ألف نسمة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا:ثلاثة قتلى في هجوم إرهابي غرب لندن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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