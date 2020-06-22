نقيب الفنانين ينفي وفاة الفنان مناف طالب

2020/06/22 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، اليوم الاثنين، انباء وفاة الفنان مناف طالب.

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