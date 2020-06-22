الصين تغلق مصنع “بيبسي” وتحظر استيراد منتجات أمريكية

2020/06/22 | 00:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت الصين، استيراد منتجات شركة “تايسون فودز” الأمريكية، وأغلقت مصنعا تابعا لشركة “بيبسي” في بكين، ضمن إجراءاتها لمنع إعادة انتشار عدوى كورونا في العاصمة.وجاء ذلك في إطار حملة لاحتواء تفشي كوفيد-19 عبر مواد غذائية قد تنقل الفيروس الذي رصدت السلطات مؤخرا بؤرا جديدة له في العاصمة.وأشارت بكين امس الأحد إلى تسجيل 22 إصابة […]

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