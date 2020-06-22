رئيس جهاز مكافحة الارهاب: بوفاة راضي فقدنا رمزا من رموز العراق

2020/06/22 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قدم رئيس جهاز مكافحة الارهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاحد، تعازيه بوفاة نجم الكر...





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