2020/06/22 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم
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قدم رئيس جهاز مكافحة الارهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاحد، تعازيه بوفاة نجم الكر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس جهاز مكافحة الارهاب: بوفاة راضي فقدنا رمزا من رموز العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
قدم رئيس جهاز مكافحة الارهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاحد، تعازيه بوفاة نجم الكر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس جهاز مكافحة الارهاب: بوفاة راضي فقدنا رمزا من رموز العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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