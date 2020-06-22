وزير الثقافة يعد بتقديم حلول جدية بشأن ملف الآثار في صلاح الدين

2020/06/22 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وعد وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، الاحد، بتقديم حلول جدية بشأن ملف الآثار في...





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