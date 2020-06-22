2020/06/22 | 00:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: بارزاني يؤكد ان سيادة العراق مهمة ولن تكون أي قواعد اميركية في أربيل الا بموافقة بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: بارزاني يؤكد ان سيادة العراق مهمة ولن تكون أي قواعد اميركية في أربيل الا بموافقة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).