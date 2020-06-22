الحلبوسي يكشف عدد إصابات البرلمان بفيروس كورونا

2020/06/22 | 00:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشف رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرلمان.وقال الحلبوسي في تصريح متلفز: ان "عدد الموظفين في مجلس النواب المصابين بفايروس كورونا كان 22 واصبح الان 28 موظفا بينهم مدير عام".وأكد ان "من الصعب عقد جلسات مجلس النواب الآن".

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