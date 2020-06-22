نقيب الفنانين : لا صحة لانباء وفاة الفنان

2020/06/22 | 00:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشف نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، حقيقة الانباء بوفاة الفنان مناف طالب أثر إصاباته بفيروس كورونا.وقال جودي، "لا صحة لمثل هذه الأخبار وهو بحالة جيدة".وأضاف ان الفنان طالب "مشافى ومعافى ولا شيء فيه".وكانت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل تناقلت أنباء بوفاة الفنان مناف طالب أثر إصابته بكورونا.

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