العقل في الإنساني بين التعرية أو السؤال - عباس علي العلي

2020/06/22 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي ماذا نقصد بتعرية العقل؟ هل هو تجريده من ماضيه وسلخه من واقعه ليكون هكذا بدون هوية ولا أنتماء ولا ثيمة؟ أم تجريده من قواعده الخاصة وركائز عمله العامة؟ والسؤال الأهم هل يمكن حقا أن نفعل ذلك وكيف؟ وسؤال يتبعه سلاسل من الأسئلة المتفرعة والمتنوعة لكنها تصب أخيرا في معنى التعرية، كلما أمكننا أن نفهم التعرية سنجد الكثير من الإجابات حاضرة، العقل كأي كائن حي وجودي يحتاج إلى أسباب ومبررات تتعلق بوجوده وهويت ......





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