مفهوم التداولية الفكرية - عباس علي العلي

2020/06/22 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي من مشكلات الفكر البشري والتي عرقلت تطوره بنفس التعجيل الذي تتطور به الموضوعات الطبيعية هي الأنتماء المحدود للواقع بأعتباره نهائي جامد والتخندق الأعمى الغير واع لهذا الأنتماء، الفرض العقلي يقول أن الفكر الإنساني وليد عوامل ومعطيات صاغها الوجود الإنساني فهو مرتبط بنفس تلك القوانين التي يصوغها الزمن وبفرضها على الوجود، بالتالي فليس هناك خلود لفكرة معينة وليس هناك أنتماء حقيقي لزمن مضى وانتهى، الأنتما ......





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