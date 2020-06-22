البرلمان يحدد الاربعاء المقبل موعداً للتصويت على قانون الاقتراض

2020/06/22 | 01:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد حددت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء المقبل موعداً للتصويت على قانون الاقتراض.وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان، ان "رئاسة مجلس النواب وجهت لعقد جلسة للتصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي يوم الاربعاء الموافق 24 حزيران الساعة الواحدة ظهرا".

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بغداد اليوم ـ كردستان

اصدر مجلس وزراء اقليم كردستان، اليوم الاحد، عدداً من القرارات بشأن الوضع المالي الراهن.

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني،

بغداد اليوم-بغداد

دعا رئيس كتلة النصر النيابية، النائب عدنان الزرفي، الأحد (21 حزيران 2020)، لاجراء استفتاء شعبي بشأن التواجد الأميركي في العراق، فيما توقع أن تكون نسبة الرافضين لا تزيد عن 20%.

وقال الزرفي، خلال استضافته في برنامج (أق

بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس كتلة النصر النيابية، النائب عدنان الزرفي، الأحد (21 حزيران 2020) أن أعدادا كبيرة من المستفيدين من رواتب الأنفال ورفحاء والسجناء السياسيين، لا يستحقونها، فيما كشف عن كواليس تكليفه واعتذاره عن تشكيل الحكومة.

وقال الزرفي

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