هكذا ستكون نظارات “أبل” الجديدة

2020/06/22 | 01:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة جديدة نحو عالم تقني متكامل، قررت شركة أبل البدء في تصميم نظارات جديدة بذكاء اصطناعي، من المتوقع أن تصدر عام 2022.وتأتي هذه المعلومات وفقا لتقرير أصدره موقع “بلومبيرغ”، الذي حلل منتجات شركة أبل القادمة بالواقع المعزز، ومن ضمنها نظارات جديدة.وتوقع التقرير أن يأتي إصدار النظارات المتطورة في 2022 أو في 2023، […]

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