2020/06/22 | 01:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة…ذي قار توجه قيادة الشرطة بزيادة دوريات المرابطة في مستشفى الحسين ومنع خروج أو دخول الملامسين لحالات الإصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة…ذي قار توجه قيادة الشرطة بزيادة دوريات المرابطة في مستشفى الحسين ومنع خروج أو دخول الملامسين لحالات الإصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).