2020/06/22 | 01:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرور البصرة تنفي انباء انقلاب مركبة بالطريق الدولي وسقوط ضحايا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 01:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور البصرة تنفي انباء انقلاب مركبة بالطريق الدولي وسقوط ضحايا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور البصرة تنفي انباء انقلاب مركبة بالطريق الدولي وسقوط ضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).