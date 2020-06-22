جزائية راموس وكتف بنزيما ترفعان ريال مدريد لصدارة الليجا

2020/06/22 | 01:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعاد فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أن كسب مواجهته أمام مضيفه ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات المرحلة الـ30.واستثمر بذلك الملكي تعثر غريمة برشلونة بأفضل صورة، حينما تعادل مع إشبيلية في افتتاح الجولة، حيث رفع الريال رصيده إلى 65 نقطة، متساويا مع الكاتالوني الذي هبط إلى المركز الثاني، بينما […]

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