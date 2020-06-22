2020/06/22 | 01:34 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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الفتح يصدر بيانا بشأن عودة رافع العيساوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
اصدر تحالف الفتح، الاثنين، بيانا بشأن عودة رافع العيساوي بعلم رئاستي الجمهورية والوزراء.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفتح يصدر بيانا بشأن عودة رافع العيساوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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