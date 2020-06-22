الفتح يصدر بيانا بشأن عودة رافع العيساوي

2020/06/22 | 01:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدر تحالف الفتح، الاثنين، بيانا بشأن عودة رافع العيساوي بعلم رئاستي الجمهورية والوزراء.

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