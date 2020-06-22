ضربة لألمانيا.. قفزة بمعدل انتشار فيروس كورونا

2020/06/22 | 01:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية بألمانيا إن معدل انتشار فيروس كورونا قفز إلى 2.88، الأحد، ارتفاعا من 1.79 مما يرفع عدد الإصابات فوق المستوى المطلوب لاحتواء المرض على المدى الطويل.وتعزز الزيادة احتمال تجديد القيود في أكبر اقتصاد بأوروبا، وذلك في ضربة لبلد يُنظر له على نطاق واسع باعتباره نموذجا للنجاح في كبح انتشار الفيروس وإبقاء عدد […]

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