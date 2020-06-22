تاثير اتفاقية فيينا لعام 1961 في العلاقات الدبلوماسية - جونا صبحي جميل

2020/06/22 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جونا_صبحي_جميل تعتبر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 من اكثر الصكوك التي إبرمت في اطار الأمم المتحدة لتدوين القانون الدولي و تطويره التدريجي نجاحا، خاصة من ناحية المشاركة شبة العالمية فيها من قبل الدول ذات السيادة، و الدرجة العالمية من التقيد بها بين الدول الأطراف و التأثير الذي كان لها على النظام القانوني الدولي.



الامر الذي شكل مدعاة للتعرف بشكل موجز على تاثير اتفاقية فيبنا لعام 1961 في العلاقات ا ......





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