تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب بشأن ليبيا

2020/06/22 | 02:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت جامعة الدول العربية، تأجيل الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

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