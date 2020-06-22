2020/06/22 | 03:17 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفلسطينيون يخشون أن يضيق الضم الإسرائيلي الخناق على وصولهم للبحر الميت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 03:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفلسطينيون يخشون أن يضيق الضم الإسرائيلي الخناق على وصولهم للبحر الميت) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفلسطينيون يخشون أن يضيق الضم الإسرائيلي الخناق على وصولهم للبحر الميت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).