الصحة العالمية تعلن رقما قياسيا في إصابات كورونا

2020/06/22 | 03:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، مع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات 183.020 خلال 24 ساعة.

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