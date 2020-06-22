شاهد: ما حقيقة وفاة قارئ القرآن الشيخ ميثم التمار بـ ’كورونا’؟

2020/06/22 | 06:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بوفاة قارئ القرآن العراقي الشيخ "ميثم التمار" بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد في مستشفى كربلاء التخصصي....

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