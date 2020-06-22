ريال مدريد يخطف صدارة الليغا

2020/06/22 | 07:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بنتيجة (2-1)، على ريال سوسيداد، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ30 من الليجا.وسجل لريال مدريد سيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 50، وبنزيما في الدقيقة 70، بينما أحرز ميكيل ميرينو هدف ريال سوسيداد في الدقيقة 83.وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة، متصدرا بفارق المواجهات المباشرة مع برشلونة، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند 47 نقطة في المركز السابع.

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