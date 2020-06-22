الحشد الشعبي ينظم حملة تبرع جماعية بالبلازما للمصابين بـ ’كورونا’

2020/06/22 | 07:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مبادرة اجتماعية بهدف مساعدة المصابين بفيروس كورونا، أقدمت مديرية الطبابة التابعة لمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي في العراق،...

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