2020/06/22 | 08:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق عملية ابطال العراق المرحلة الثالثة لتطهير وتفتيش مناطق في صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى و سامراءكركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 08:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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