2020/06/22 | 08:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي المطرب الكوردي عطا جاوشين، الإثنين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية، إن جاوشین فارق الحياة بعد بقائە في المستشفی لعدة ایام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مطرب كوردي بعد إصابته بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مطرب كوردي بعد إصابته بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).