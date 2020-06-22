سياسي بارز: المتظاهرون لن يفوزا بمقعد واحد ومن مصلحتهم عدم اجراء الانتخابات المبكرة

2020/06/22 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شكك رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الاثنين، بإمكانية وصول أي مرشح من المتظاهرين الى البرلمان في حال اجراء الانتخابات المبكرة، مشيرا إلى أن المتظاهرين بحاجة الى توحيد صفوفهم.وقال المشهداني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “مرشحا واحدا من ساحة التحرير لن يصعد الى مجلس النواب في حال اجراء الانتخابات المبكرة”، مبينا أن […]

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