أسبوع على قدوم تموز: مؤشرات “ملفتة” بحرارة “الشهر السابع”.. ومنخفض “ثلجي” قد يقلب المعادلة!

2020/06/22 | 08:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ترتفع درجات الحرارة اليوم الاثنين، نحو 3 درجات مئوية عن درجات حرارة يوم امس، فيما كشفت خرائط الطقس عن طبيعة الحرارة في تموز المقبلأ.وقال المتنبئ واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق” إن “المناطق كافة تشهد اجواء مشمسة غالبا والرياح شمالية غربية اقرب للسكون في الوسط والشمال بينما تكون نشطة […]

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