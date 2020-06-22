حزب الرئيس الصربي يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية

2020/06/22 | 08:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدّد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قبضته على السلطة الأحد بعد تحقيق حزبه فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية على حساب المعارضة التي اعتبرت ما حصل انحرافاً سلطوياً.وأعلن الرئيس حصول الحزب التقدّمي الصربي (وسط اليمين) على 63 بالمئة من الأصوات، وقال معلقا “أنا ممتنّ للشعب على هذا الدعم التاريخي”.وأضاف “فزنا في كل مكان، فزنا حيث لم نفز […]

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