الحلبوسي يكشف عدد النواب المصابين بكورونا.. كيف ستعقد الجلسة الأربعاء؟

2020/06/22 | 08:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عدد النواب المصابين بفيروس كورونا.وقال الحلبوسي، خلال لقاء متلفز، إن “ستة من النواب إصيبوا بفيروس كورونا، وهم أبلغوني بذلك”، مشيرًا إلى “وجود أنباء عن أن الإصابات الكلية في صفوف النواب 20 إصابة”، مبيناً أن “عدد الموظفين المصابين في المجلس هم 28 موظفاً، بينهم […]

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