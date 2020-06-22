انطلاق المرحلة الثالثة لعملية ابطال العراق من ثلاثة محاور

2020/06/22 | 08:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت عمليات ابطال العراق الثالثة لتطهير وتفتيش مناطق في صلاح الدين من ثلاثة محاور.

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