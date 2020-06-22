اشتباكات بين الشرطة الهولندية ومحتجين على سياسة الحكومة لمواجهة كورونا

2020/06/22 | 08:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الشرطة الهولندية الأحد عشرات المحتجين على السياسة التي انتهجتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال تظاهرة شهدت مواجهات استخدمت خلالها قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.وتجمّع المئات في وسط مدينة لاهاي، وقد رفع بعضهم لافتات وشبكوا أيديهم احتجاجاً على قيود التباعد التي فرضتها الحكومة وبينها التقيّد بمسافة آمنة تبلغ 1,5 متر.وكان رئيس البلدية […]

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