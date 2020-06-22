2020/06/22 | 08:51 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
عد رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الاثنين، وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السلطة “انقلابا سياسيا”، فيما أشار إلى أن العلمانيين قاموا بتوريطه.
وقال المشهداني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “العلمانيين ورطوا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ورطة كبيرة”، معتبرا أن “وصول الكاظمي الى السلطة هو انقلاب سياسي”.
وشكك المشهداني بإمكانية نجاح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشهداني: العلمانيون ورطوا الكاظمي ووصوله للسلطة انقلاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عد رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الاثنين، وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السلطة “انقلابا سياسيا”، فيما أشار إلى أن العلمانيين قاموا بتوريطه.
وقال المشهداني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “العلمانيين ورطوا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ورطة كبيرة”، معتبرا أن “وصول الكاظمي الى السلطة هو انقلاب سياسي”.
وشكك المشهداني بإمكانية نجاح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشهداني: العلمانيون ورطوا الكاظمي ووصوله للسلطة انقلاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشهداني: العلمانيون ورطوا الكاظمي ووصوله للسلطة انقلاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).