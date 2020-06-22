المشهداني: العلمانيون ورطوا الكاظمي ووصوله للسلطة انقلاب

2020/06/22 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عد رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الاثنين، وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السلطة “انقلابا سياسيا”، فيما أشار إلى أن العلمانيين قاموا بتوريطه.وقال المشهداني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “العلمانيين ورطوا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ورطة كبيرة”، معتبرا أن “وصول الكاظمي الى السلطة هو انقلاب سياسي”.وشكك المشهداني بإمكانية نجاح […]

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