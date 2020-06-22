البيشمركة تعزز مواقعها بين ديالى وكوردستان تزامناً مع عملية عسكرية عراقية

2020/06/22 | 08:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افد مصدر امني كوردي، الإثنين، بتعزيز قوات البيشمركة لتعزيزاتها وقوات في الحدود الفاصلة بين اطراف خانقين وقضاء كلار لرصد عناصر داعش الفارين من ديالى.

واعلن الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، الإثنين، إطلاق عملية ”ابطال العراق“ المرحلة الثالثة، لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى، سامراء، كركوك من ثلاثة محاور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مفارز ودوريات للبيشمركة استنفرت قواتها ضمن حدود قضاء كلار بإدارة كرميان قرب السليمانية، تحسبا تسلل ارهابين فارين من حدود خانقين هرباً من مطاردة القوات الامنية التي اطلقت عمليات "ابطال العراق" الثالثة فجر هذا اليوم.

وبين ان قوات البيشمركة تحكم سيطرتها على حدود قضاء كلار بالتنسيق بين شرطة كرميان والقوة الامنية الاخرى الساندة واغلقت جميع منافذ التسلل امام الارهابيين.

واضاف "قواطع البيشمركة لم تشهد أي خروقات او هجمات ارهابية منذ اشهر عدة بعد تحديث الخطط وتعزيز القطعات الامنية والعمليات الاستخبارية التي نفذها قوات الاقليم“.

يذكر ان قوات البيشمركة عززت قطعاتها خلال الفترات الماضية بين حدود ديالى بعد تصاعد الهجمات والحوادث الامنية في شمالي خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة.

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