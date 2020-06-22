مفوضية الانتخابات تعلن إيقاف الصلاحيات الادارية والفنية وتنحية الادارات العليا والوسطى فيها

2020/06/22 | 08:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، إيقاف الصلاحيات الادارية والفنية وتنحية الادارات العليا والوسطى فيها.وقالت المفوضية في بيان ان "مجلس المفوضين الجديد يحرص على العمل بشفافية واخلاص كبيرين على إنجاز المهمة التي كلف بها في إعادة بناء الجهاز الانتخابي وفق متطلبات المرحلة الجديدة في العراق و المتمثلة في تحقيق إرادة الناخب في إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة و وفقا للمعايير الدولية".واضافت، انه "بالرغم من الظروف والضغوط الصعبة التي واجهها المجلس الجديد من بداية تسنمه لمهامه والمتمثلة باستلام الادارة لمؤسسة تم إيقاف الصلاحيات الادارية والفنية وتنحية الادارات العليا والوسطى فيها كافة بالاضافة الى الظروف الصحية و الاقتصادية والمالية الصعبة الا إن مجلس المفوضين قد حقق تقدماً واضحاً في إنجاز مهامه بشهادة الكثيرين من المراقبين والخبراء المحايدين".واشارت المفوضية، ان "في هذا السياق تواصلت المفوضية بشفافية مع الحكومة ومجلس النواب العراقي و فريق الامم المتحدة لغرض إطلاع الجهات كافة على إجراءات عمل المجلس والمنظمات الدولية في إعادة بناء المؤسسة والتي تلتها إعادة اختيار الادارات الوسطى في المفوضية وفقا لإجراءات معتمدة على مبدأ الشفافية والخبرة والاختصاص والنزاهة والاستقلال والكفاءة والتي تم إنجازها خلال وقت قياسي".واكدت المفوضية للناخبين وشركاء العملية الانتخابية كافة بان "مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية سيعتمدون خططاً جديدة لفتح أبواب المفوضية لجميع المهتمين بالتواصل المباشر من خلال اللقاء بالاكاديميين وممثلي المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشان الانتخابي والاستماع الى آراءهم ومشورتهم ومساهمتهم حول السبل الكفيلة لاحداث تغيير نوعي في العملية الانتخابية بما يليق بالشعب العراقي وتضحياته".

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