2020/06/22 | 08:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة البرلمانية تكشف لـ / نينا/ عن قرب فتح ملفات فساد كبيرة في مؤسسات الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 08:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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