2020/06/22 | 08:58 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّاد الإصابات اقترب من 9 مليون حالة.. هل مازلنا في الموجة الأولى لكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 08:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدّاد الإصابات اقترب من 9 مليون حالة.. هل مازلنا في الموجة الأولى لكورونا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدّاد الإصابات اقترب من 9 مليون حالة.. هل مازلنا في الموجة الأولى لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).