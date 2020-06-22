البرلمان يحدد تاريخ جلسته للتصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي

2020/06/22 | 09:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداذ وجهت رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة للتصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجييوم الاربعاء الموافق ٢٤ /٦ /٢٠٢٠ الساعة الواحدة ظهرا.

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