 انطلاق المرحلة الثالثة لعملية ابطال العراق من ثلاثة محاور

2020/06/22 | 09:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انطلقت عمليات ابطال العراق الثالثة لتطهير وتفتيش مناطق في صلاح الدين من ثلاثة محاور وهي ديالى، سامراء، كركوك.وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه “بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم الاثنين عملية ابطال […]

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