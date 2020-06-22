الحلقة “تضيق” حول وزارة التربية بشأن امتحانات الثالث المتوسط..  ومؤشرات الإلغاء تتصاعد

2020/06/22 | 09:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تكثفت الجهود الضاغطة على وزارة التربية من قبل مسؤولين ومنظمات مجتمع مدني وعلى الصعيد الشعبي كذلك، بشأن ضرورة إلغاء امتحانات الثالث المتوسط بالتزامن مع تصاعد خطر الاصابات بكورونا، للحد الذي وصف الامتحان بـ”سياسة القتل الجماعي”!.ولم يتبق سوى اقل من 20 يوما على انطلاق موعد امتحانات الثالث المتوسط بحسب الموعد المحدد […]

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