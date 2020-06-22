2020/06/22 | 09:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق المرحلة الثالثة من عملية ابطال العراق في صلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 09:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق المرحلة الثالثة من عملية ابطال العراق في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق المرحلة الثالثة من عملية ابطال العراق في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).